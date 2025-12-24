Президент Ильхам Алиев: Во время оккупации Агдам фактически подвергся урбициду

Во время оккупации Агдам фактически подвергся урбициду. Город был полностью уничтожен Армянским государством.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев на встрече с переселившимися в город Агдам жителями.

"Это была целенаправленная политика Армянского государства, наглядный пример враждебного отношения к нам. И цель была абсолютно ясна", - подчеркнул глава государства.