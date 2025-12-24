https://news.day.az/officialchronicle/1804910.html Президент Ильхам Алиев: Во время оккупации Агдам фактически подвергся урбициду Во время оккупации Агдам фактически подвергся урбициду. Город был полностью уничтожен Армянским государством. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев на встрече с переселившимися в город Агдам жителями.
Президент Ильхам Алиев: Во время оккупации Агдам фактически подвергся урбициду
Во время оккупации Агдам фактически подвергся урбициду. Город был полностью уничтожен Армянским государством.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев на встрече с переселившимися в город Агдам жителями.
"Это была целенаправленная политика Армянского государства, наглядный пример враждебного отношения к нам. И цель была абсолютно ясна", - подчеркнул глава государства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре