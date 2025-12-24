Закир Гасанов выразил соболезнования ливийской стороне

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования премьер-министру Государства Ливия - министру обороны Абдулхамиду Дбейбе.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны.

В соболезновании говорится: "Глубоко опечален вестью о крушении самолёта "Falcon 50" с бортовым номером 9H-DFJ, возвращавшегося после официального визита в Турецкую Республику, в результате которого погиб начальник Генерального штаба Вооружённых сил Государства Ливия, генерал армии Мухаммад Али Ахмад аль-Хаддад, которого я знал лично, и другие члены экипажа. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким всех погибших в этом трагическом происшествии, разделяю их скорбь, да упокоит Всевышний их души. Аллах ряхмят элясин!".