На Гавайях вновь проснулся вулкан - ВИДЕО
На Гавайях произошло очередное извержение вулкана Килауэа.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в соцсетях.
Геологичесая служба США (USGS) сообщила, что во время извержения фонтанные выбросы дыма и вулканических газов достигали высоты до 70 метров.
