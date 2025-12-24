https://news.day.az/world/1804886.html

На Гавайях вновь проснулся вулкан - ВИДЕО

На Гавайях произошло очередное извержение вулкана Килауэа. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в соцсетях. Геологичесая служба США (USGS) сообщила, что во время извержения фонтанные выбросы дыма и вулканических газов достигали высоты до 70 метров.