На Гавайях вновь проснулся вулкан

На Гавайях произошло очередное извержение вулкана Килауэа.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в соцсетях.

Геологичесая служба США (USGS) сообщила, что во время извержения фонтанные выбросы дыма и вулканических газов достигали высоты до 70 метров.