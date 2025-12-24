В Азербайджане усилится ветер

В связи с ожидаемой 25 декабря ветреной погодой в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионов страны объявлены желтое и оранжевое предупреждения.

Об этом Day.Az сообщили в Службе национальной гидрометеорологии.

Согласно оранжевому предупреждению, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Сальяне, Нефтчале и Дашкесане будет дуть северо-западный ветер, скорость которого усилится до 20,8-28,4 м/с.

В Шабране, Хачмазе, Губе, Гусаре, Сиязане, Хызы, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Самухе, Горанбое, Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Гаджикабуле, Сабирабаде, Ширване, Физули, Зангилане, Кяльбаджаре, Лачыне, Билясуваре, Лерике, Ярдымлы, Лянкяране, Масаллы, Астаре, Джалилабаде, Мингячевире, Евлахе, Нафталане, Барде, Тертере, Гяндже, Гедабее, Гёйгеле и Гобустане, согласно желтому предупреждению, будет дуть западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.

