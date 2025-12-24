Для чего на платформах бакинского метро появились надписи "Посадки нет"?

На Фиолетовой линии "Бакинского метрополитена" для более интенсивного использования метро пассажирами, а также с целью сокращения интервалов движения и создания соответствующих условий используются пятивагонные поезда.

Как сообщает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend заявили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

Отмечается, что все станции Фиолетовой линии рассчитаны на семивагонные поезда, в связи с чем на участках платформ, где поезда не останавливаются, размещены надписи "Посадки нет".

"Это является очередным шагом, направленным на правильную ориентацию пассажиров, их размещение в соответствующих зонах платформы для посадки в поезд и обеспечение комфорта", - добавили в ведомстве.