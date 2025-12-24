BMW разработала винт, доступный только официальным сервисам

BMW запатентовала фирменные винты с нестандартной формой головки, которые потенциально могут усложнить самостоятельный ремонт автомобилей и обслуживание вне официальных сервисов.

Как следует из патентной документации, немецкий автопроизводитель рассматривает использование крепежа с головками, выполненными в форме фирменного логотипа BMW - с характерным разделением на четыре сектора.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, в патенте описаны сразу несколько вариантов исполнения: с внутренним шлицем, плоской и закругленной формой, при этом часть сегментов утоплена, а часть - выступает над поверхностью.

Такая конструкция предполагает использование специального инструмента, который не входит в стандартные наборы слесарного или гаражного инструмента. В случае внедрения решения в серийное производство это может ограничить доступ к ремонту для независимых мастерских и владельцев автомобилей, предпочитающих обслуживать машину самостоятельно.

Формально в патенте не указано, где именно планируется применять такие винты - в салоне, подкапотном пространстве или на внешних элементах. Однако эксперты отмечают, что даже частичное использование нестандартного крепежа способно повысить зависимость владельцев от официальных дилерских центров и фирменного оборудования.

Идея уже вызвала негативную реакцию в автомобильном сообществе. Пользователи профильных форумов и соцсетей указывают, что подобные решения противоречат тренду на упрощение ремонта и увеличение ремонтопригодности автомобилей, который в последнее время поддерживают регуляторы в ряде стран.

В то же время часть специалистов считает, что на практике проблема может быть сглажена за счет быстрого появления совместимых инструментов. Однако сам факт патентования подобного крепежа вновь поднимает вопрос о балансе между фирменным дизайном, контролем над обслуживанием и правом владельца на ремонт.