Файлы Эпштейна удалось прочитать полностью

Минюст США попытался скрыть информацию о торговце детьми Джеффри Эпштейне, но ошибся.

Как передает Day.Az, вместо текста черным закрасили только фон. 

В итоге засекреченные фрагменты можно легко скопировать и прочитать.