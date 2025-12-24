https://news.day.az/world/1804798.html Файлы Эпштейна удалось прочитать полностью - ВИДЕО Минюст США попытался скрыть информацию о торговце детьми Джеффри Эпштейне, но ошибся. Как передает Day.Az, вместо текста черным закрасили только фон. В итоге засекреченные фрагменты можно легко скопировать и прочитать.
