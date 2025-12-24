Религиозные общины должны проводить просветительскую работу не только среди женщин, но и среди мужчин - Хиджран Гусейнова
Религиозные общины должны проводить просветительскую работу не только среди женщин, но и среди мужчин.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила председатель Комитета Милли Меджлиса по делам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова в выступлении на панельной дискуссии "Роль религиозных общин в социально-духовном развитии женщин", состоявшейся в рамках II Форума религиозных деятелей Азербайджана в Баку.
Она отметила, что религиозные общины могут играть важную роль в социально-духовном развитии женщин, прежде всего за счет усиления просветительской деятельности.
Председатель комитета подчеркнула необходимость информирования женщин об их правах в семье, обществе и трудовой сфере, а также поощрения их активного участия в общественной жизни:
"Важно принимать дополнительные меры по защите семейных ценностей и регулированию внутрисемейных отношений. Следует продвигать правовые и религиозные нормы, касающиеся основ брака, семейных отношений и воспитания детей".
Х. Гусейнова также указала на необходимость системной и непрерывной работы в сфере развития женщин и девочек.
"Необходимо реализовывать проекты, направленные на раскрытие потенциала женщин и девочек, расширение их участия в социальной, экономической и культурной сферах, а также оказывать им социальную поддержку".
По ее словам, религиозные общины могут сыграть каталитическую роль в формировании женщин как личностей и в их вкладе в развитие общества. При этом, как подчеркнула депутат, просветительская работа должна вестись не только среди женщин и девочек, но и среди мужчин, что позволит добиться более устойчивых и эффективных результатов.
