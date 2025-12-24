От Баку до Карабаха - градостроительные и архитектурные достижения Азербайджана

Автор: Эльвин Сахаватоглу

Объявление 2026 года в Азербайджане "Годом градостроительства и архитектуры" в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева является важной составной частью долгосрочной стратегии развития страны. Это решение рассматривается как логичное продолжение масштабных реформ и достигнутых за последние годы успехов в сферах градостроительства, архитектуры, инфраструктуры и территориального планирования. Вместе с тем, данный год имеет особое значение с точки зрения представления на международной арене устойчивой модели развития Азербайджана, современных подходов к урбанизации, а также сохранения и адаптации национального архитектурного наследия к современным требованиям.

В целом, до начала восстановительных работ в Карабахе и Восточном Зангезуре Азербайджан реализовал несколько крупных строительных проектов и обладает в этом направлении значительным опытом.

В беседе с Day.Az эксперт по недвижимости и строительству Эльнур Азадов, говоря о масштабных строительных проектах, реализованных в стране, отметил, что за последние 25-30 лет Азербайджан успешно завершил два крупнейших в мировом масштабе инвестиционных и строительно-инвестиционных проекта.

"Первым из них является строительство нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан - одного из наиболее известных в мире международных проектов и крупнейших инвестиционных вложений в регионе. Вторым крупным проектом стали масштабные строительные и инфраструктурные работы, реализованные в результате социально-экономического развития Баку и страны в целом. В рамках этого процесса были расширены территории Бакинского бульвара, полностью обновлен архитектурный облик столицы, заново выстроены системы водоснабжения и канализации, построена и модернизирована дорожная инфраструктура. При этом данные работы не ограничились только Баку - в ряде регионов страны были реализованы важнейшие проекты в сферах дорожного строительства, инфраструктуры, недвижимости и промышленности. Особенно заметны преобразования в Баку, которые привлекают внимание и занимают достойное место среди редких примеров мирового уровня", - подчеркнул эксперт.

По словам Азадова, в настоящее время Азербайджан осуществляет масштабные работы по восстановлению и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях.

"Это третий по счету крупный строительный проект, реализуемый Азербайджаном. В его рамках обновляются генеральные планы многих городов, полностью разрушенные населенные пункты восстанавливаются с нуля, сотни сел и жилых массивов заново отстраиваются и объединяются в современные поселки. Проведение столь масштабных работ и дальнейшее развитие других сфер в архитектурной плоскости является показателем высокого уровня. Реализация подобных мегапроектов также вносит значительный вклад в международное признание национального архитектурного и градостроительного стиля Азербайджана", - отметил он.

Эксперт также подчеркнул, что географическое расположение Азербайджана на стыке Запада и Востока способствовало формированию самобытного национального и синтетического архитектурного стиля.

"Продвижение этого архитектурного стиля на мировой арене имеет особое значение. Масштабные строительные и созидательные процессы, происходящие сегодня в стране, делают Азербайджан привлекательным пространством для многих всемирно известных архитектурных компаний и признанных специалистов. В этом контексте объявление года именно "Годом градостроительства и архитектуры", а также проведение соответствующих мероприятий в его рамках являются весьма обоснованными и целесообразными. Наряду с этим, такие шаги имеют большое значение для развития отрасли и привлечения инвестиций в Азербайджан", - добавил Азадов.

По его словам, инвестиции, вкладываемые в Азербайджан, способствуют формированию более устойчивой и здоровой экономической системы страны.

Эксперт также отметил, что особенно важно подчеркнуть начавшийся процесс нормализации дипломатических отношений с Арменией.

"Следует учитывать, что в Карабахской экономической зоне, а также на всех освобожденных территориях существует огромный потенциал для развития туризма. Этим потенциалом смогут воспользоваться как государственный, так и частный сектор, включая предпринимателей. Одновременно с этим, реконструкция многих городов страны и поэтапная реализация Генерального плана Баку, начиная с 2024 года, представляют собой масштабные и стратегически значимые проекты. В их рамках предусмотрено развитие соответствующей инфраструктуры и промышленных отраслей. Особо следует подчеркнуть значение развития туризма. Реализация архитектурных проектов напрямую вносит серьезный вклад в развитие ненефтяного сектора экономики Азербайджана. В этом смысле запуск новых проектов является крайне важным шагом для будущего развития туризма, повышения международной узнаваемости страны и ее активного участия в глобальных проектах", - резюмировал он.