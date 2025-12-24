В Париже мужчина повредил автобус

В Париже произошел инцидент с участием местного жителя и рейсового автобуса.

Как передает Day.Az, мужчина проявил агрессивное поведение и повредил транспортное средство, сорвав с него стеклоочистители.

Очевидцы отмечают, что он вел себя неадекватно и привлек внимание прохожих.

Информация о причинах произошедшего и возможных последствиях для нарушителя уточняется.