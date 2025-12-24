https://news.day.az/world/1804787.html В Париже мужчина повредил автобус - ВИДЕО В Париже произошел инцидент с участием местного жителя и рейсового автобуса. Как передает Day.Az, мужчина проявил агрессивное поведение и повредил транспортное средство, сорвав с него стеклоочистители. Очевидцы отмечают, что он вел себя неадекватно и привлек внимание прохожих.
