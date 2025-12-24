Китайский робот-бариста набирает популярность в соцсетях

В социальных сетях широкое распространение получили видеозаписи с человекоподобным роботом бариста, разработанным в городе Сямынь.

Как передает Day.Az, человекоподобный робот-бариста, который самостоятельно измельчает зёрна, взбивает кофе и готовит напиток за несколько минут, широко разошелся по Weibo (аналог X) и TikTok, и спровоцировал бум заказов у компании производителя роботов.