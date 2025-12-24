Азербайджан увеличил экспорт природного газа в Сербию

В январе-октябре этого года из Азербайджана в Сербию было экспортировано 189,5 миллиона кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 105,1 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель в денежном выражении увеличился на 92,1 миллиона долларов США или в 8,1 раза, а по объему вырос на 154,1 миллиона кубометров или в 5,4 раза.

Так, в январе-октябре 2024 года Азербайджан продал в Сербию природного газа примерно на 13 миллионов долларов США, в объеме около 35,4 миллиона кубометров.

Отметим, что в январе-октябре 2025 года из Азербайджана за рубеж в целом было экспортировано 20,649 миллиарда кубометров природного газа на сумму 7,418 миллиардов долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 569,3 миллиона долларов США, или на 8,3% больше в стоимостном выражении, при этом в физическом объёме экспорт сократился на 690,003 миллиона кубометров, или на 3,2%.

В то же время за первые 10 месяцев текущего года в Азербайджан было импортировано 252,158 миллиона кубометров природного газа на сумму 39,151 миллиона долларов США. Это по сравнению с показателями годичной давности на 40,2 миллиона долларов США, или в два раза меньше в стоимостном выражении, а в объёмном выражении - на 243,6 миллиона кубометров, или на 49,1% меньше.