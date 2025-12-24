Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии второго жилого комплекса в городе Агдам и встретились с жителями

24 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии второго жилого комплекса в городе Агдам и встретились с переселившимися сюда жителями.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется