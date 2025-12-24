Азербайджанская модель государственно-религиозных отношений - наше национальное достояние

Модель государственно-религиозных отношений, которую сегодня реализует Азербайджан, является нашим национальным достоянием.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Азербайджанской Республики Рамин Мамедов в выступлении на II Форуме религиозных деятелей Азербайджана, проходящем в Баку.

"Мы гордимся тем, что в нашей стране двери мечетей, церквей и синагог открыты для всех с одинаковой искренностью, и каждое из этих мест поклонения окружено всесторонней заботой государства. Толерантность и мультикультурализм - это не только наше славное прошлое, но и гарантия нашего светлого и процветающего будущего.

Мы должны работать вместе и с еще большей решимостью ради укрепления нашего государства, дальнейшего сплочения нашего народа и продвижения наших мультикультурных ценностей во всем мире. Потому что защита этой духовной целостности - это священный гражданский долг каждого из нас и священная миссия, унаследованная от наших предков", - сказал председатель комитета.