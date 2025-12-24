Завтра пойдет снег

25 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Утром в отдельных местах возможна морось, вечером - периодические осадки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Служба национальной гидрометеорологии, северо-западный ветер днем временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от 3 до 6 градусов тепла, днем - от 6 до 9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 765 до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80 %.

В районах Азербайджана погода в основном ожидается без осадков. Однако утром, начиная с восточных районов, в некоторых местах возможны периодические осадки, в горных и предгорных районах - снег. В отдельных районах осадки могут носить интенсивный характер. Местами ожидается туман. Западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит от 0 до 5 градусов тепла, днем - от 7 до 11 градусов тепла, в горах ночью - от 2 до 7 градусов мороза, днем - от 0 до 5 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az