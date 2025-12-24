https://news.day.az/officialchronicle/1804883.html Президент Ицхак Герцог позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 24 декабря Президент Государства Израиль Ицхак Герцог позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ицхак Герцог позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
24 декабря Президент Государства Израиль Ицхак Герцог позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре