Sony выпустит автомобиль с PlayStation

Связанная с корпорацией Sony компания анонсировала электромобиль с функциями встроенной игровой консоли. Об этом сообщает издание Engadget, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Выпуск электрокара Afeela EV анонсировала компания Sony Honda Mobility. Это совместное предприятие двух японский корпораций - Sony и Honda. Специалисты Sony, в том числе, добавили в автомобиль поддержку приставки PS5, в которую могут играть во время движения машины пассажиры на заднем ряду кресел.

Журналисты медиа объяснили, что консоли PlayStation в привычном понимании в салоне Afeela EV нет, но бортовой компьютер поддерживает функцию удаленного доступа PS Remote Play. Доступ к играм Sony можно получить с мультимедийного дисплея. Девайс также работает с фирменными геймпадами DualSense.

В компании объяснили, что для гейминга нужен доступ к интернету со скоростью от 5 мегабит в секунду, рекомендованная минимальная скорость - 15 мегабит в секунду. Поставки автомобиля Afeela 1 запланированы на 2026 год.