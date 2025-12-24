В Грозном открыта мемориальная плита в память о жертвах катастрофы самолета AZAL

В городе Грозный в сквере имени Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева состоялась церемония открытия мемориальной плиты в память о жертвах катастрофы пассажирского самолета "Азербайджан Хава Йоллары" (AZAL), выполнявшего 25 декабря 2024 года рейс Баку-Грозный.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в посольстве Азербайджана в Москве, в церемонии приняли участие глава дипломатического представительства нашей страны в России Рахман Мустафаев, президент AZAL Самир Рзаев, руководитель Администрации главы и правительства Чеченской Республики Галас Таймасханов, представители правительства и парламента республики, а также азербайджанской общины, передает Day.Az.

Выступая на церемонии, С. Рзаев выразил благодарность главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову за принятое решение об установке мемориала, отметив, что этот шаг является проявлением искреннего уважения к памяти погибших и человеческого сопереживания.

Отмечалось, что размещение мемориальной плиты именно в сквере имени Гейдара Алиева, открытом по поручению Рамзана Кадырова в 2017 году, носит символический характер. Имя Общенационального лидера азербайджанского народа неразрывно связано с идеями государственности, ответственности и служения людям.

С. Рзаев подчеркнул, что дружеские отношения между народами Азербайджана и Чечни имеют глубокие исторические, культурные и духовные корни и основаны на взаимном уважении и поддержке. Память о трагедии будет служить напоминанием о необходимости беречь мир, человеческую жизнь и доверие между народами.

Участники церемонии выразили благодарность руководству и жителям Чеченской Республики за внимание, сочувствие и уважительное отношение к памяти погибших, отметив, что мемориал станет символом гуманизма, солидарности и дружбы между нашими народами.