В Windows 11 нашли скрытый способ ускорить работу ПК

В Windows 11 обнаружили драйвер, который может заметно ускорить работу персонального компьютера (ПК). Об этом сообщает издание Club386, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты обратили внимание на новый встроенный драйвер для накопителей NVMe, выпущенный Microsoft для Windows Server 2025. По их словам, драйвер отключен по умолчанию в потребительских версиях Windows, но его можно включить принудительно и тем самым повысить скорость работы компьютера.

Пользователь X под ником PurePlayerPC оказался одним из тех, кто активировал новый драйвер NVMe. Он заметил, что благодаря этому удалось заметно ускорить работу SSD-накопителя. Другой пользователь - посетитель Reddit под ником Cheetah2kkk - отчитался о том, что драйвер помог ему увеличить скорость записи данных на SSD на 85 процентов.

Авторы Club386 подытожили, что новый драйвер для SSD доступен всем пользователям Windows 11, однако его активация связана с редактированием реестра, что сопряжено с рисками. "Например, некоторые пользователи сообщали о потере доступа к файловым системам на диске, но смогли восстановить их после отмены изменений", - подчеркнули журналисты.