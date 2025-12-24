Южная Корея захотела атомные подлодки

США договорились о подписании соглашения с Южной Кореей, закрепляющего за Сеулом право обладать собственными атомными подлодками. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Южная Корея стремится оснастить подводные лодки реактором, использующим низкообогащенное топливо с содержанием урана 20 процентов или менее, и не планирует использовать высокообогащенный уран", - уточняет издание.

Как отметил источник Bloomberg в южнокорейском правительстве, рабочие переговоры начнутся в начале 2026 года.