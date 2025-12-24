"Нефтчи" заинтересован в защитнике украинского клуба

Бакинский "Нефтчи", который возглавляет Юрий Вернидуб, проявляет интерес к центральному защитнику украинского "Полесья" Даниилу Бескоровайному.

Как сообщает İdman.Biz cо ссылкой на "ТаТоТаке", житомирский клуб готов рассмотреть предложения по трансферу 26-летнего футболиста. В текущем сезоне Бескоровайный провел лишь четыре матча из-за проблем со здоровьем, что повлияло на его игровую практику.

Отмечается, что лучший период в карьере защитника был связан именно с работой под руководством Юрия Вернидуба в "Кривбассе". После успешного сезона игрок перебрался в "Полесье", однако закрепиться в основе ему помешали травмы.

Добавим, что основным левоногим центральным защитником "Нефтчи" на данный момент является опытный бразилец Игор Рибейру.