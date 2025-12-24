Садыр Жапаров поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдарович,
От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично искренне поздравляю Вас с днем рождения.
Под Вашим руководством братская Азербайджанская Республика добилась больших успехов в политическом и экономическом развитии и обрела особый авторитет на международной арене.
Высоко ценю Ваш личный вклад в укрепление сотрудничества между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой.
Уверен, что посредством проведения содержательных и результативных переговоров в рамках Вашего предстоящего государственного визита в Кыргызстан мы с Вами создадим предпосылки для дальнейшего развития кыргызско-азербайджанских отношений.
Желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, долгих лет жизни, а братскому народу Азербайджана - мира и развития".
