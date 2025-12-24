Садыр Жапаров поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично искренне поздравляю Вас с днем рождения.

Под Вашим руководством братская Азербайджанская Республика добилась больших успехов в политическом и экономическом развитии и обрела особый авторитет на международной арене.

Высоко ценю Ваш личный вклад в укрепление сотрудничества между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой.

Уверен, что посредством проведения содержательных и результативных переговоров в рамках Вашего предстоящего государственного визита в Кыргызстан мы с Вами создадим предпосылки для дальнейшего развития кыргызско-азербайджанских отношений.

Желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, долгих лет жизни, а братскому народу Азербайджана - мира и развития".