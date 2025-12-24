Политика в раскорячку: как Самвел Карапетян из СИЗО армян жизни учил

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Послание участникам итогового собрания движения "По-нашему", распространенное от находящегося под арестом российского армянского миллиардера Самвела Карапетяна, сразу расставляет акценты: если уж спасать армян Армении, то исключительно быстро, а не как придется.

Текст начинается уверенно и предельно экономно: "Мы формируем принципиально новую политическую силу и новое лидерство, причина проста".

Слово "проста" здесь ключевое. Простота выступает не как достоинство, а как метод. Когда причина объявляется простой, детали только мешают. Новая сила возникает потому, что старая не справилась. Новое лидерство нужно потому, что прежнее тоже когда-то начинало новым. Обычный круговорот новизны в политической природе.

Дальше следует уточнение: "У нас есть собственное представление о сильной Армении, и именно мы можем воплотить его в реальность".

Представление есть. Реальности пока нет, но это, как видно, не считается проблемой. Реальность вещь гибкая: ее можно убедить, назначить или просто объявить. Главное иметь представление. Остальное, по логике автора, приложится. По-нашему.

Кадровая политика звучит как объявление о наборе в идеальный мир: "Мы создаем сильную команду профессионалов, преданных Армении, честно и бескорыстно объединяющихся вокруг справедливых и великих целей".

Сильные, профессиональные, бескорыстные. Полный комплект. Не хватает разве что пояснения, где они были раньше и почему не вмешались. Но это уже детали. Главное, что формулировки правильные.

Миссия движения формулируется торжественно и без права на ошибку: "Наша важнейшая миссия - не разочаровать людей".

Редкий случай политической откровенности: обещают не результат, а отсутствие разочарования. План минимум. Правда, дальше в перечне появляются семьи, здоровье, безопасность, достоинство. То есть разочаровывать нельзя нигде, никогда и ни в чем. Задача сложная, но звучит красиво. А красота, как известно, требует жертв. Обычно не своих.

Центральный диагноз стране ставится быстро и без анализов: "Армения не слаба, она просто имеет слабое руководство".

Фраза универсального применения. Подходит для любой эпохи, любого государства и любого автора, желающего выглядеть сильным на фоне слабых. Руководство всегда где-то там. Сила всегда где-то здесь. Очень удобно. По-нашему.

Внешняя политика излагается в жанре анатомии: "Дружить с Азербайджаном и Турцией на согнутых коленях мы не получим настоящего мира".

Колени неожиданно становятся главным дипломатическим органом. Сгибать нельзя. Стоять надо прямо. Желательно красиво. С кем стоять, куда идти и что делать дальше - вторично. Главное осанка. По-нашему.

Следом идет международная техника безопасности: "Плетя интриги против России, мы не будем чувствовать себя в безопасности".

И сразу контрольный акцент: "Игнорируя жизненные интересы Ирана и Грузии, мы не обретем друзей".

Итог прост: интриги не плести, интересы учитывать, дружить со всеми, но при этом никому ничего не отдавать. Высшая математика геополитики. Решается устно.

Особый оптимизм вызывает раздел о справедливости: "Справедливость - мечта каждого армянина, и мы утвердим эту справедливость".

Как именно - не уточняется. Зато уточняется главное: это "однозначно возможно". После слова "однозначно" любые сомнения автоматически превращаются в саботаж.

Затем следует обещание генеральной уборки: "В прошлом останется правительственный, судебный, банковский, коррупционный, силовой беспредел".

Список впечатляющий. Осталось понять, кто, когда и каким образом отнесет все это в прошлое. Но направление задано верно: назад. В прошлое.

Финал выдержан в жанре истинно армянской календарной магии: "Уверенными шагами мы движемся к 2026 году, который должен стать началом возрождения".

2026 год об этом еще не знает, но уже назначен ответственным. Он еще не наступил, а уже обязан. Так тоже можно.

Вы, конечно, простите, но это уже не политическое заявление, а коллективный автопортрет, написанный тупым карандашом на обороте старого долгового обязательства. Послание Самвела Карапетяна участникам движения "По-нашему" читается как исповедь человека, которыи одновременно хочет быть Мессией, премьером, народным психотерапевтом и начальником отдела по работе с обидами. Причем все это без очереди, без мандата и, что особенно трогательно, без реальности.

Самвел Карапетян торжественно объявляет о создании "принципиально новой политическои силы". Принципиально новой по сравнению с чем? С двадцатью предыдущими армянскими "новыми силами", которые за последние тридцать лет приводили страну к одному и тому же результату: демография вниз, экономика в стагнации, безопасность под вопросом, а иллюзии - строго по расписанию. Новизна, как видно, заключается в интонации. Раньше врали тихо, теперь - с пафосом.

"У нас есть собственное представление о сильной Армении". Великолепно. У Армении за тридцать лет накопилось представлении столько, что ими можно отапливать Ереван зимой. Только ВВП от этого не растет. По данным Всемирного банка, экономика Армении в 2024 году составила около 24 миллиардов долларов. Для сравнения: один средний турецкии промышленный регион производит больше. Но это мелочи. Главное - представление. Представления у армянских элит всегда были богаче бюджета.

Дальше - любимый жанр: "мы - команда профессионалов". Этот штамп в Армении давно пора вносить в Красную книгу как исчезающий вид. За все годы независимости страну покинуло более 1,2 миллиона человек. Это не враги, не пропаганда, не Баку и не Анкара. Это граждане, которые проголосовали ногами против "профессионалов", "честных команд" и "великих целей".

Особо трогает пассаж о "национальном достоинстве". Прекрасное слово. Удобное. Абсолютно нефинансируемое. Национальное достоинство не заменяет ни системы ПВО, ни боеспособной армии, ни союзнических обязательств, ни трезвой внешней политики. Оно хорошо звучит на митингах и плохо работает в реальности, где соседями являются Азербайджан и Турция, а не мечты из 1918 года.

Фраза "Армения не слаба, она просто имеет слабое руководство" - это уже классика политической демагогии. Армения не слаба? Тогда почему расходы на оборону в 2023-2024 годах не позволили компенсировать даже потери одного года конфликта? Почему зависимость от внешних рынков превышает 70 процентов? Почему энергетика, логистика и безопасность критически зависят от внешних акторов? Слаба не потому, что армяне плохие. Слаба потому, что десятилетиями жила в режиме геополитического самообмана. И Карапетян предлагает продолжить, но с другим слоганом.

Дальше - шедевр. "Дружить с Азербайджаном и Турцией на согнутых коленях". Простите, а в каком положении Армения находилась последние годы? Стояла гордо? Или сидела в ожидании чуда? Мир - это не поза. Мир - это баланс интересов, признание реальности и отказ от мифологии. Но мифология - это топливо движения "По-нашему". Без нее мотор глохнет.

Еще один перл: "Плетя интриги против России, мы не будем чувствовать себя в безопасности". То есть интриги были, но теперь будут профессиональнее? Или интриговать будут другие, но с более честными лицами? Армения годами пыталась одновременно быть союзником Москвы, подопечным Запада и моральным судьей региона. Результат известен. Потерянные позиции, потерянное доверие, потерянное время.

Упоминание Ирана и Грузии - это вообще театр абсурда. С Ираном отношения всегда были прагматичными, но ограниченными. С Грузией - экономически необходимыми, но политически хрупкими. И вдруг Карапетян открывает Америку: хорошие отношения важны. Спасибо. Это уровень геополитики кружка "Юный дипломат".

Обещание "ничего не отречемся" и одновременно "решать вопросы миром" - это логический шпагат, от которого рвутся связки. Мир невозможен без отказа от части иллюзии. Это знают все, кроме тех, кто зарабатывает на бесконечном ожидании реванша. Вернее, кроме реваншистов - если уж быть точным.

Про "конец коррупционного беспредела" даже говорить неловко. Армения в индексе Transparency International застряла в середине таблицы, а банковская и судебная системы годами служили интересам узкого круга. И вдруг человек из крупного капитала говорит о бескорыстии. Это уже не сатира. Это фарс.

Финал - апофеоз. 2026 год как "начало возрождения армянского народа". Почему не 2036? Или 2126? Дата выбирается, как погода: на глаз. Возрождение без плана, без цифр, без признания ошибок прошлого - это не стратегия. Это религиозныи культ.

И вот тут хочется спросить, уже без иронии: вы действительно считаете, что армянское общество снова поверит в эту риторику? В эти заклинания? В этот словесныи туман? История показывает: можно долго кормить народ надеждой, но реальность всегда приходит без приглашения.

И она, увы, не читает бред Карапетяна. Она читает балансы, демографию и карты.

Потому что теперь Самвел Карапетян уже не стоит с микрофоном. Теперь он сидит. Спокойно. Без микрофона. С великолепной акустикой бетонных стен. И это, согласитесь, символично. В Армении, где каждый второй мечтает посадить соседа, судьба решила не мелочиться и начала с вождя кружка любителей России.

Раньше он говорил о свободе. Теперь свободного времени стало больше. Раньше рассуждал о справедливости. Теперь знакомится с ней изнутри, в коридорном варианте. Раньше обещал не разочаровать людей. И тут, надо признать, впервые сдержал слово: разочарование наступило мгновенно, без очередей и без вторых туров.

Вообще, армянская политика - это редкий цирк, где фокусник исчезает не в ящике, а в СИЗО. Без дыма. Без аплодисментов. Просто был - и нет. А слова остались. Бродят, как бездомные собаки. Ищут нового хозяина. Кого укусить. К кому прибиться.

Он говорил: мы движемся к 2026 году. Движение продолжается. Просто маршрут уточнился. Без митингов. Без сцены. Зато с распорядком дня и проверкой по списку. Тоже, кстати, система. Тоже государственная.

И тут возникает главный вопрос, от которого даже ирония на секунду замирает: а может, проблема не в персоналиях? Может, дело в жанре? Когда каждый новый спаситель начинает с того, что обещает всем все, а заканчивает тем, что объясняет, почему не получилось. Иногда - на свободе. Иногда - нет.

И потому финал предельно прост. Армения - не театр одного актера. И уж точно не камера хранения для вечных лозунгов. Страна не возрождается речами. Она либо живет по правилам реальности, либо продолжает писать мемуары о несостоявшемся величии.

Желательно заранее.

Чтобы потом было что читать.

В тюрьме.