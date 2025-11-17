А выйдет ли Самвел?
В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о Самвеле Карапетяне.
Day.Az представляет публикацию:
В Ереване накаляются страсти вокруг сидящего в СИЗО почти полгода Самвела Карапетяна - миллиардера из России, который решил от своего холдинга "Ташир" перейти к большой политике, да вот как-то не вышло.
Суд сегодня собирается рассматривать ходатайство о продлении его ареста - в то время как сторонники Самвелки утверждают, что сроки содержания его под стражей давно истекли, а прокуроры только пытаются придумать новые доводы для продления ареста.
Параллельно этому, подконтрольное Карапетяну движение "По-своему" собирается организовать сегодня вечером "большой митинг" в защиту своего спонсора.
