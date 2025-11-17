https://news.day.az/society/1795972.html В Минобороны объяснили, что за взрывы слышны на Абшероне и в Агдере В ближайшие дни в нескольких районах Азербайджана прозвучат взрывы. Минобороны объяснило, что происходит.
В Минобороны объяснили, что за взрывы слышны на Абшероне и в Агдере
С 17 по 21 ноября на полигоне рядом с Пирекешкюлем, а также на территории учебного центра в Агдере будут проводиться работы по уничтожению боеприпасов, срок которые больше не пригодны к использованию.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве обороны.
Отмечается, что процесс пройдет с соблюдением всех требований безопасности. Тем не менее, во время операций могут быть слышны звуки взрывов. Военное ведомство призвало население не волноваться - причин для беспокойства нет.
