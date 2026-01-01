Вниманию автовладельцев

В связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и празднованием Нового года в течение нескольких подряд нерабочих дней граждане, как правило, паркуют личные автомобили во дворах жилых домов или вблизи них.

Как передает Day.Az, об этом говорится в обращении Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"На основании наблюдений, а также общего анализа проведенных пожарно-спасательных операций с сожалением следует отметить, что в ряде случаев автомобили, припаркованные беспорядочно - у входов в здания и во дворах, на проезжей части автомобильных дорог либо в непосредственной близости от систем противопожарного водоснабжения, - во время чрезвычайных ситуаций создают препятствия для оперативного передвижения пожарных, спасательных и другой крупногабаритной специальной техники, её быстрого приведения в боевую готовность, а также затрудняют, а в отдельных случаях делают невозможным забор воды из пожарных водоёмов и гидрантов при тушении пожаров.

В связи с изложенным Министерство по чрезвычайным ситуациям, учитывая возможные риски, связанные с массовой парковкой личного автотранспорта в праздничные дни, обращается к гражданам с призывом: в целях обеспечения беспрепятственного подъезда пожарных и спасательных автомобилей и другой крупногабаритной специальной техники к зданиям, их оперативного приведения в боевую готовность и эффективного проведения операций, а также для свободного использования пожарных водоёмов и гидрантов, автомобили следует парковать исключительно в специально отведённых местах, с соблюдением необходимого расстояния между транспортными средствами и обеспечением свободного проезда для других автомобилей".