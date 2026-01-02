https://news.day.az/officialchronicle/1806785.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Швейцарской Конфедерации Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Президенту Швейцарской Конфедерации Ги Пармелену. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. "Уважаемый господин Президент! Глубоко опечалены известием о гибели большого числа людей в результате пожара в Кран-Монтане.
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Швейцарской Конфедерации
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Президенту Швейцарской Конфедерации Ги Пармелену.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент!
Глубоко опечалены известием о гибели большого числа людей в результате пожара в Кран-Монтане.
В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Швейцарии, желаю выздоровления пострадавшим", - говорится в письме.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре