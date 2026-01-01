Вот как выглядят бушующие вспышки на Солнце вблизи

Мигель Кларо - профессиональный фотограф из Лиссабона, Португалия. Он делает впечатляющие снимки ночного неба, а после монтирует ролики на их основе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech Mail, одним из них в 2023 году поделилось издание Space.com.

По словам самого астрофотографа, первое покадровое видео Солнца он начал снимать 9 июля 2023 года. Ему удалось запечатлеть несколько эруптивных протуберанцев, то есть крупных образований в атмосфере Солнца, которые отличаются от окружающего их вещества высокой плотностью и низкой температурой.

Чтобы запечатлеть активность звезды в движении, Мигель Кларо использовал SQR-камеры Player One Saturn-M и телескоп Lunt LS100. Всего было отснято 3 ТБ данных. Съемка велась на территории заповедника звездного неба на озере Алькева в Португалии больше 3 часов.

Опубликованный выше ролик содержит 213 обработанных стоп-кадров, каждый из которых является результатом объединения 200 лучших снимков из первичного необработанного видео. Кропотливая работа позволила создать видеозапись с высоким разрешением 5K.

Важное примечание: никогда не смотрите и не направляйте телескоп или любое другое оптическое оборудование прямо на Солнце без специальных защитных фильтров. Иначе вы рискуете повредить глаза или ухудшить зрение.