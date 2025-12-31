https://news.day.az/politics/1806572.html Посол Израиля подвел итоги года в отношениях с Азербайджаном - ВИДЕО Посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус, поздравляя с Днем солидарности азербайджанцев мира, подчеркнул прочность дружеских и братских отношений между народами Азербайджана и Израиля.
Как сообщает Day.Az, дипломат отметил, что взаимное уважение, доверие и тесное сотрудничество являются прочной основой двусторонних отношений и будут способствовать их дальнейшему развитию.
Ронен Краус особо подчеркнул значение единства и сплоченности азербайджанского народа, отметив, что именно эти ценности играют ключевую роль в успехах страны на международной арене.
