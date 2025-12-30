PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов

Начиная с 2023-го года, PASHA Holding с участием сети супермаркетов Bravo проводит программу социальной поддержки детей, не достигших 18-ти лет, героев Азербайджана, погибших в 44-дневной Отечественной войне. В рамках программы по случаю таких праздников, как Новый год и Дня солидарности азербайджанцев мира, Новруз, Гурбан и Рамазан, а также Дня Победы, детям шехидов предоставляются праздничные подарки от PASHA Holding и сети супермаркетов Bravo.

Подарочные наборы, подготовленные ко Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году, с начала декабря доставляются указанным семьям сетью супермаркетов "Bravo". В состав праздничных наборов входят различные продукты питания.

Отметим, что с 2024 года в программу также включены дети лиц, погибших в ходе антитеррористических мероприятий. В настоящее время проект охватывает более 1000 семей и свыше 2000 детей шехидов, погибших в ходе 44-дневной Отечественной войны, в послевоенный период, в ходе сентябрьских провокаций, а также антитеррористических мероприятий. Напомним, что действующая программа также включает поддержку в сферах образования и здравоохранения.