В Билясуваре опрокинулся бензовоз.

https://news.day.az/society/1805980.html
Как сообщает Day.Az, происшествие произошло на старой магистрали Алят-Астара.
Грузовой автомобиль, загруженный топливом, под управлением Рухина Бахшалиханлы 1994 года рождения, вышел из-под контроля и опрокинулся на обочину дороги.
Пострадавший водитель был госпитализирован в центральную районную больницу.
По факту происшествия проводится расследование.
