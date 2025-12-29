В Билясуваре опрокинулся бензовоз

Как сообщает Day.Az, происшествие произошло на старой магистрали Алят-Астара.

Грузовой автомобиль, загруженный топливом, под управлением Рухина Бахшалиханлы 1994 года рождения, вышел из-под контроля и опрокинулся на обочину дороги.

Пострадавший водитель был госпитализирован в центральную районную больницу.

По факту происшествия проводится расследование.

