Тюркский инвестиционный фонд планирует увеличить капитал

Тюркский инвестиционный фонд планирует увеличить свой капитал в течение следующих пяти лет.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend сообщил генеральный директор Тюркского инвестиционного фонда Рамиль Бабаев.

Он отметил, что сейчас уставный капитал фонда составляет 600 миллионов долларов.

"В течение следующих пяти лет, после формирования устойчивого проектного пайплайна, мы планируем увеличить капитал за счет увеличения долевого участия и выхода на международные финансовые рынки. С укреплением наших ресурсов мы сможем софинансировать более крупные стратегические проекты и создавать новые возможности для привлечения инвесторов. С ожидаемым увеличением нашего капитала наша способность к кредитованию и инвестициям значительно возрастет", - сказал он.

Р. Бабаев добавил, что в течение следующих десяти лет фонд ожидает роста трансграничной торговли, увеличения объемов инвестиций и улучшения связности в тюркском регионе. Он также подчеркнул, что фонд будет активно участвовать в этих процессах, мобилизуя международных партнеров, финансируя более крупные проекты и помогая государствам-участникам укрепить свою глобальную конкурентоспособность.

Напомним, что решение об учреждении Тюркского инвестиционного фонда было принято 11 ноября 2022 года на 9-м саммите ОТГ. Членами фонда являются Азербайджан, Венгрия, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Цель фонда - содействие экономическому развитию государств-членов ОТГ путём расширения региональной торговли и поддержки экономической деятельности.