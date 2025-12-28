В Стамбуле произошло ДТП с участием автобуса

В турецком Стамбуле произошла авария с участием автобуса, пострадали семь человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, пострадавших доставили в больницу. Известно, что еще четырех человек спасти не удалось. Авария произошла в районе Эсенъюрт.

"Микроавтобус на скользкой дороге вылетел с трассы в кювет. Сразу после ДТП к месту происшествия прибыли спасатели и медики", - говорится в сообщении.