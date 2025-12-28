https://news.day.az/world/1805775.html В Стамбуле произошло ДТП с участием автобуса - есть пострадавшие В турецком Стамбуле произошла авария с участием автобуса, пострадали семь человек. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, пострадавших доставили в больницу. Известно, что еще четырех человек спасти не удалось. Авария произошла в районе Эсенъюрт. "Микроавтобус на скользкой дороге вылетел с трассы в кювет.
