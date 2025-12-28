В смартфонах Samsung появится необычная функция

В смартфонах линейки Samsung Galaxy S26 может появиться поддержка спутниковых аудио- и видеозвонков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал TechRadar.

По слухам, в будущей флагманской серии смартфонов Samsung Galaxy S26 могут встроить модем Exynos Modem 5410, предназначенный для передачи голосовых вызовов, видеосвязи, сообщений и данных геолокации по спутниковой связи без подключения к сотовой сети.

Для реализации спутниковых функций Samsung сотрудничает с американским оператором Skylo. При этом не исключается, что доступность новых возможностей будет зависеть от региона и локальной инфраструктуры партнера.

Exynos Modem 5410 также поддерживает высокоскоростную передачу данных в сетях 5G - до 14,79 Гбит/с. В составе решения реализованы сразу три стандарта связи: LTE DTC для голосовых и видеовызовов, NB-IoT NTN для обмена текстовыми сообщениями и NR-NTN для более ресурсоемких задач передачи данных.

Samsung уже представила фирменный 2-нм чип Exynos 2600, который будет использоваться в смартфонах Galaxy S26 и складном Galaxy Z Flip8, презентация которого состоится летом 2026 года.

Официального подтверждения внедрения спутниковой связи в смартфоны Samsung пока не было. Анонс ожидается в рамках презентации Galaxy S26 в начале года.