На Тайване произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в субботу примерно в 32 км от северо-восточного прибрежного города Илань на Тайване.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на метеорологическое управление острова.

Сообщений о серьезных разрушениях на данный момент нет. Землетрясение глубиной 73 км ощущалось на севере Тайваня и сотрясло здания в Тайбэе, присвоив явлению четвертую категорию интенсивности, что означает, что возможны незначительные повреждения.

Более 3000 домов в Илане на короткое время остались без электричества. Тайвань расположен вблизи стыка двух тектонических плит и подвержен землетрясениям.