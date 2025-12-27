В Баку ожидается мокрый снег

Обнародован прогноз погоды на 28 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, в течение дня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки. Утром в окрестностях Баку возможен мокрый снег.

Северо-западный ветер вечером ослабнет. Температура ночью составит +2...+4 °C, днём - до +5 °C. Атмосферное давление - около 753 мм рт. ст., относительная влажность - 80-85 %.

В некоторых районах страны ожидаются местами осадки, в горных и предгорных районах - снег. В отдельных местах осадки могут быть интенсивными. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами будет туман. Днём на некоторых участках ожидается усиление западного ветра.

Температура ночью составит от −2 °C до +3 °C, днём - +5...+8 °C; в горах ночью ожидается −6...−11 °C, днём - −0...−5 °C. Ночью на дорогах в горных районах ожидается гололед.

