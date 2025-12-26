Сильные снегопады продолжаются на севере Италии

Уже третий день в итальянском регионе Пьемонт продолжаются сильные снегопады, которые стали самыми интенсивными в Европе.

Как сообщает Day.Az, по данным местных властей, в горном курорте Прато на высоте около 1500 метров выпало до трех метров снега.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе объявлен желтый уровень опасности.