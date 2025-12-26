https://news.day.az/world/1805571.html Сильные снегопады продолжаются на севере Италии - ВИДЕО Уже третий день в итальянском регионе Пьемонт продолжаются сильные снегопады, которые стали самыми интенсивными в Европе. Как сообщает Day.Az, по данным местных властей, в горном курорте Прато на высоте около 1500 метров выпало до трех метров снега.
Сильные снегопады продолжаются на севере Италии - ВИДЕО
Уже третий день в итальянском регионе Пьемонт продолжаются сильные снегопады, которые стали самыми интенсивными в Европе.
Как сообщает Day.Az, по данным местных властей, в горном курорте Прато на высоте около 1500 метров выпало до трех метров снега.
В связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе объявлен желтый уровень опасности.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре