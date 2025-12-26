Завтра будет дождливо

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 27 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Умеренный юго-западный ветер вечером сменится на северо-западный.

Температура воздуха ночью 2-4 градуса, днем - 6-9 градусов тепла. Атмосферное давление снизится с 758 до 752 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-75, днем - 60-65 процентов.

В регионах Азербайджана осадков преимущественно не ожидается, однако прогнозируется, что днем, начиная с северных и западных районов, местами и временами будет дождливо, выпадет снег.

В некоторых местах могут ожидаться интенсивные осадки. Ночью и утром местами будет наблюдаться туман. Днем западный ветер в некоторых местах усилится.

Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 7-10 градусов тепла, ночью в горах 5-10 градусов мороза, днем - 0-3 градуса тепла.

В некоторых горных местностях ночью возможно обледенение дорог.

