Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с представителями старшего поколения в Центре YAŞA

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева встретилась с представителями старшего поколения в расположенном в Ичеришехере Центре YAŞA.

В центре пожилые люди создают различные поделки, занимаются декоративно-прикладным творчеством, для них регулярно организуются просветительские и культурные мероприятия.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Лейла Алиева тепло пообщалась с пожилыми людьми, послушала продекламированные ими стихи, ознакомилась с изготовленными ими работами, получила информацию о содержании занятий и планах дальнейшей деятельности Центра.

Отметим, что для поддержания активной, здоровой и содержательной жизни пожилых людей сформирована сеть Центров YAŞA. В настоящее время эти центры функционируют не только в Баку, но и в городах Мингячевир и Шамахы, создавая возможности для социализации, обучения и активной жизни для пожилых людей, проживающих в различных регионах.