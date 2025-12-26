Джейхун Байрамов разъяснил условия исключения армян из "черного списка"

После окончания оккупации лица, включенные в "черный список", могут быть выведены из него при условии, что они обратятся в Азербайджан и признают свою вину.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Баку, посвященной итогам 2025 года.

Он отметил, что за 30 лет был сформирован "чёрный список" из примерно двух тысяч человек.

"В последние годы по обращениям из черного списка были выведены десятки лиц", - отметил Байрамов.

Министр подчеркнул, что о поездках в Азербайджан лиц, включенных в черный список, не может быть и речи.