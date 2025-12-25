От бесплатного шоколада отравились 20 школьников в Турции

В одной из школ турецкого города Кютахья 20 учащихся были госпитализированы с подозрением на отравление после того, как съели шоколад, бесплатно раздаваемый во дворе учебного заведения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, на территории средней школы имени шехида, старшего сержанта Хасана Кахрамана, неизвестный продавец раздавал школьникам бесплатный шоколад. Спустя короткое время дети почувствовали недомогание и им потребовалась медицинская помощь.

По факту инцидента полиция начала расследование. Продавец, раздававший шоколад, М.А.Ч., был задержан. После прохождения медицинского осмотра его доставили в отделение полиции для дачи показаний.

Кроме того, шоколад с возможным истекшим сроком годности направлен на проверку в Управление сельского хозяйства провинции Кютахья.