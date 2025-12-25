Азербайджан победил в войне, победит и в мире

Автор: Акпер Гасанов

Министр экономики РА Геворг Папоян заявил сегодня в интервью армянской службе "Радио Свобода", что сейчас очень подходящее время для открытия сухопутной границы между Арменией и Азербайджаном. Такого рода заявления звучат из Еревана часто. Но, нужно признать и иное - в поствоенный период, а также в настоящее время Армения и проармянские круги за рубежом продолжают целенаправленную деятельность, направленную против Азербайджана.

Эта активность носит системный характер и проявляется в политических, юридических и информационных кампаниях, искажающих реальные факты и подрывающих основы формирующегося мирного процесса на Южном Кавказе. Одним из ключевых элементов данной кампании является попытка представить лиц, обвиняемых в военных преступлениях и в отношении которых в Азербайджане проходят судебные процессы, как "военнопленных".

Более того, звучат требования об их безусловном освобождении. Подобные заявления являются грубой и сознательной подменой понятий. Речь идет не о военнослужащих, захваченных в ходе боевых действий, а о конкретных лицах, причастных к тяжким преступлениям против мирного населения, совершенным как в период оккупации азербайджанских территорий, так и позднее. Любое правовое государство обязано доводить подобные дела до суда, и Азербайджан в этом вопросе действует строго в рамках международного и национального законодательства.

Параллельно в ряде западных политических и экспертных кругов активно продвигается тезис о якобы "насильственном изгнании" армянского населения с азербайджанских территорий. При этом полностью игнорируется тот факт, что отъезд был добровольным и происходил на фоне завершения конфликта и восстановления суверенитета Азербайджана. Попытки представить этот процесс как "этническую чистку" не выдерживают никакой критики и являются частью более широкой пропагандистской стратегии, призванной сформировать ложную международную повестку.

Отдельного внимания заслуживает деятельность одиозных фигур, давно и прочно связанных с армянским лобби. Среди них - бывший прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо, чья репутация серьезно пострадала после обвинений в коррупции и конфликтах интересов, приведших к его фактическому отстранению от прежних позиций. Однако это не мешает ему вновь появляться в информационном пространстве с громкими, но юридически и политически абсурдными заявлениями.

Так, недавно Окампо решил напомнить о себе серией утверждений, которые иначе как фантазиями назвать сложно. Он заявил о "исторической возможности" в ближайшие три месяца добиться освобождения так называемых "армянских пленных" из бакинских тюрем, а заодно - и "международного признания прав народа Нагорного Карабаха". Подобный набор тезисов выглядит настолько оторванным от реальности, что невольно вызывает ироничное недоумение. Логическим продолжением таких заявлений могло бы стать разве что обещание переноса столицы США из Вашингтона в Ереван.

Не менее показателен и американский политический трек антиазербайджанской деятельности. В условиях, когда Баку и Ереван движутся к окончательному подписанию мирного договора после парафирования проекта "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений" 8 августа в Вашингтоне в присутствии лидеров двух стран и президента США Дональда Трампа, представители армянского лобби в Конгрессе предпринимают шаги, прямо противоречащие логике мира.

Речь идет о новом законопроекте, внесенном членами Палаты представителей Конгресса США - республиканцем из Флориды Гасом Билиракисом и демократом из Нью-Джерси Фрэнком Паллоне. Документ касается американо-армянского сотрудничества в сфере безопасности, однако его ключевая новелла носит откровенно антиазербайджанский характер: предлагается запретить президенту США отменять ограничения против Азербайджана, введенные в рамках пресловутой 907-й поправки к "Акту о поддержке свободы".

Тем самым авторы инициативы пытаются законодательно связать руки Белому дому и лишить американскую администрацию возможности гибко реагировать на меняющуюся региональную реальность. Это особенно показательно на фоне того, что близкая к президенту Трампу конгрессвумен Анна Паулина Луна ранее выступила с инициативой об отмене 907-й поправки как анахронизма, не соответствующего нынешнему этапу азербайджано-американских отношений.

Следует напомнить, что сама 907-я поправка, даже с учетом ее временного приостановления президентом США, давно утратила политическую и моральную легитимность. В условиях отсутствия какой-либо "блокады", на фоне обсуждений открытия коммуникаций, восстановления торговых связей и продвижения мирной повестки, сохранение этой дискриминационной нормы выглядит абсурдным. Более того, она вступает в прямое противоречие с усилиями США по содействию стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

Вся эта антиазербайджанская активность преследует одну цель: подорвать мирный процесс, получить реванш за военное поражение Армении и вновь превратить регион в зону противостояния. Это происходит несмотря на широкую международную поддержку курса на мир, в том числе со стороны президента США и лидеров ведущих мировых держав. При этом Азербайджан, продвигаясь по пути мира и нормализации, не имеет права забывать собственную историю и цену, уплаченную за восстановление территориальной целостности.

Память о преступлениях, совершенных против азербайджанского народа, прежде всего о Ходжалинском геноциде, о десятилетиях оккупации и страданиях более чем одного миллиона вынужденных переселенцев, должна оставаться частью национального сознания. Именно эта память и извлеченные из нее уроки являются залогом того, что мир будет не иллюзорным, а прочным и справедливым. Азербайджан победил в войне и он победит в установлении прочного, стабильного и взаимовыгодного мира.