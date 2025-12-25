https://news.day.az/society/1805231.html Срок ареста задержанного СГБ Салеха Самедова продлен Срок содержания под арестом бывшего председателя Имишлинского районного совета старейшин Салеха Самедова продлен. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Сабаильский районный суд рассмотрел соответствующее ходатайство следственного органа. Решением суда срок содержания под арестом Салеха Самедова продлен на 3 месяца. Отметим, что С.
Срок ареста задержанного СГБ Салеха Самедова продлен
Срок содержания под арестом бывшего председателя Имишлинского районного совета старейшин Салеха Самедова продлен.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Сабаильский районный суд рассмотрел соответствующее ходатайство следственного органа.
Решением суда срок содержания под арестом Салеха Самедова продлен на 3 месяца.
Отметим, что С. Самедов был задержан Службой государственной безопасности. Он обвиняется по статье 179.3.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре