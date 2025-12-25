Президент Ильхам Алиев наградил группу спортсменов и спортивных специалистов

Группа спортсменов и спортивных специалистов удостоена наград.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно документу, медалью "Терегги" была награждена группа лиц за заслуги в развитии спорта в Азербайджане.

С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.

