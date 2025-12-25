https://news.day.az/officialchronicle/1805111.html Президент Ильхам Алиев наградил группу спортсменов и спортивных специалистов Группа спортсменов и спортивных специалистов удостоена наград. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение. Согласно документу, медалью "Терегги" была награждена группа лиц за заслуги в развитии спорта в Азербайджане. С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.
Президент Ильхам Алиев наградил группу спортсменов и спортивных специалистов
Группа спортсменов и спортивных специалистов удостоена наград.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Согласно документу, медалью "Терегги" была награждена группа лиц за заслуги в развитии спорта в Азербайджане.
С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.
