https://news.day.az/officialchronicle/1805111.html

Президент Ильхам Алиев наградил группу спортсменов и спортивных специалистов

Группа спортсменов и спортивных специалистов удостоена наград. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение. Согласно документу, медалью "Терегги" была награждена группа лиц за заслуги в развитии спорта в Азербайджане. С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.