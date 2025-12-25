Представлен дешевый компьютер в виде «флешки»

Azulle представила ультракомпактный мини‑ПК Access Arm, выполненный в формате HDMI‑стика. Устройство подключается напрямую к телевизору или монитору через HDMI и ориентировано на сценарии, где важны минимальные габариты при сохранении базовой функциональности, сообщает портал Liliputing, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За производительность устройства отвечает мобильный чип Rockchip RK3576 со встроенной графикой Mali‑G52 MC3 и модулем NPU производительностью до 6 TOPS. Mini‑ПК предлагается в двух конфигурациях: с 4 или 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 или 128 ГБ с возможностью расширения памяти за счет карты microSD.

В наборе коммуникаций заявлены Wi-Fi 5 и Bluetooth 5, проводной Ethernet, а также USB 3.1, USB 2.0, HDMI 2.1, USB Type-C для питания и 3,5-миллиметровый аудиоразъем. Производитель также указывает поддержку HDMI-CEC. Устройство поставляется с предустановленным Linux-дистрибутивом Ubuntu.

В США базовая версия 4/64 ГБ оценена в $120, а модификация 8/128 ГБ - в $150.