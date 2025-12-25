https://news.day.az/society/1804988.html Необходимость в репетиторах исчезнет Достаточно читать учебные пособия, которые мы публикуем. Если ребёнок дисциплинированный и умеет работать над собой, репетитор не нужен. Как передает Day.Az, об этом заявила председатель Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде
"Если с раннего возраста удастся сформировать у детей самостоятельность, умение принимать решения, получать информацию, читать и ответственно относиться к урокам, необходимость в репетиторах тоже исчезнет", - добавила она.
