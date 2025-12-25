Грузия верит, что Южный Кавказ станет оазисом

"Мы верим, что Южный Кавказ станет одним из оазисов мира".

Как передает Day.Az, об этом заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в интервью телеканалу "Imedi".

Он отметил, что соседние страны хорошо понимают позицию Грузии, что способствует установлению добрых отношений.

"Мы поддерживаем мир в регионе. В рамках этого мира наши экономические и политические отношения с соседними странами уравновешены", - добавил Кавела́швили.