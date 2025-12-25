https://news.day.az/world/1804986.html Грузия верит, что Южный Кавказ станет оазисом "Мы верим, что Южный Кавказ станет одним из оазисов мира". Как передает Day.Az, об этом заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в интервью телеканалу "Imedi". Он отметил, что соседние страны хорошо понимают позицию Грузии, что способствует установлению добрых отношений. "Мы поддерживаем мир в регионе.
