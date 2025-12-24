Президент Ильхам Алиев отметил день рождения в кругу семьи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил день рождения в кругу семьи.

Как передает Day.Az, публикацией об этом поделилась на своей официальной странице в Instagram вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.