Президент Ильхам Алиев отметил день рождения в кругу семьи - ФОТО Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил день рождения в кругу семьи. Как передает Day.Az, публикацией об этом поделилась на своей официальной странице в Instagram вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.
