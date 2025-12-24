В Грузии арестован экс-глава Службы госбезопасности

Тбилисский городской суд избрал арест в качестве меры пресечения для бывшего главы Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Григола Лилуашвили.

Как передает Day.Az, ранее он был задержан за получение взяток в особо крупном размере.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, требовавшей для Лилуашвили заключение под стражу. Решение озвучил судья Арсен Калатозишвили. Судебное заседание проводилось в закрытом режиме.

Генпрокурор Грузии Георгий Гваракидзе 23 декабря сообщил о задержании Лилуашвили по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, что подразумевает от 11 до 15 лет лишения свободы.