Блогер хотел показать возможности автопилота Tesla и попал в аварию

В Китае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Tesla Model 3, чей водитель в момент аварии транслировал в интернет работу системы автопилота Full Self-Driving (FSD). Во время прямого эфира на платформе Douyin (китайский аналог TikTok) автомобиль неожиданно перестроился на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с другой машиной. Об этом сообщает издание Electrek, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент привлек широкое внимание после того, как владелец Tesla опубликовал запись момента аварии. На кадрах видно, что система FSD была активна в момент ошибочного маневра. К счастью, в результате столкновения никто серьезно не пострадал.

Напомним, Tesla запустила в Китае систему FSD, которая, несмотря на название, требует постоянного контроля со стороны водителя. Китайские регуляторы ранее обязали компанию изменить название системы, поскольку оно не соответствует возможностям технологии.